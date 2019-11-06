رياضة | بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم جينك بهدفين في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم جينك بهدفين في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق جينك البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينالدوم هدف ليفربول الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ساماتا لفريق جينك في الدقيقة 40 من المباراة، واحرز تشامبرلين هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة بعد عودته من الإصابة خلال الفترة الماضية، وكان قد حرص يورجن كلوب على استبداله في الدقيقة 65 من المباراة الماضية ضد فريق أستون فيلا بالدوري الانجليزي الممتاز.

وأصبح ترتيب تلك المجموعة كالتالي :-

1- ليفربول 9 نقاط.

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2- نابولي 8 نقاط.

3- سالزبورج 4 نقاط.

4- جينك نقطة واحدة.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نارية ضد فريق مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز خلال الجولة الثانية عشر من البطولة على ملعب الانفيلد، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاما بقيادة محمد صلاح.

وحرص المدرب الألماني يورجن كلوب على اراحة بعض لاعبيه خلال مباراة جينك من أجل خوض مباراة مانشستر سيتي بالقوة الضاربة له والحفاظ على صدارة الترتيب في البريميرليج، وبفارق حتى الآن 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، وكان السيتي قد حقق لقب البريميرليج في اخر نسختين له مع المدرب الإسباني.