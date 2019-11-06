رياضة | أهداف مباراة - ليفربول 2 × 1 جينك| دوري ابطال أوربا

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إنتهى منذ لحظات اللقاء الذي جمع ليفربول ضد جينك، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .