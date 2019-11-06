رياضة | أخبار الكرة المصرية: فرمان ناري من البدري ضد لاعبي بيراميدز.. وإصابة قوية لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الكرة المصرية: فرمان ناري من البدري ضد لاعبي بيراميدز.. وإصابة قوية لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ويعد أبرزها إستبعاد منتخب مصر لسباعي بيراميدز ووجود عرض مغري لضم مدافع الزمالك بجانب توافد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر.

فرمان من حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بإستبعاد لاعبي بيراميدز

قام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بإستبعاد لاعبي بيراميدز من المعسكر الجاري في برج العرب بالأسكندرية، إستعدادا لخوض اول مباراتين من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان نادي بيراميدز قد رفض إرسال لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر متمسك بإرسالهم وفقا لمواعيد الأجندة الدوليه، مما جعل حسام البدري يقرر ضم كريم طارق جناح طلائع الجيش وأيمن اشرف مدافع النادي الأهلي.

مجلس إدارة الأهلي يقرر تعين محسن صالح رئيس للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتعيين نجم الأهلي السابق والمدير الفى لمنتخب مصر والإسماعيلي السابق محسن صالح رئيس للجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ومن المقرر إنعقاد جلسة بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومحسن صالح لوضع خطة العمل الفترة القادمة.

إصابة حارس الأهلي في مران منتخب مصر

أصيب اليوم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال مران الفراعنة على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

Advertisements

وتعرض الشناوي لإصابة بشد في العضلة الخلفيه ليقرر الجهاز الفنى خروجه من التقسيمة، خوفا عليه من تفاقم الإصابة، ليكمل أيمن طاهر مدرب الحراس المران بالثنائي محمد عواد ومحمد بسام.

عرض مغري من اتحاد جده السعودى لنجم الزمالك

أفادت تقارير صحفية سعوديه اليوم عن تفكير نادى اهلي جده السعودى من التعاقد مع محموذ علاء مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت التقارير أن محمود علاء حظى باهتمام العديد من الأندية السعودية ويأتي في مقدمتهم، النادي الأهلي السعودي، والذي قدم عرضا مغريا إلى اللاعب لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

توافد بعثات المنتخبات الاولمبيه علي مصر إستعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يستمر توافد المنتخبات الأولمبية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ووصل اليوم منتخبي غانا وجنوب إفريقيا لمطار القاهرة إستعدادا للمشاركة في البطولة كما كان وصلت بعثتي نيجيريا والكاميرون منذ أيام وعقدوا معسكر بمدينة الإسماعيلية.

الزمالك يواجه منتخب جنوب إفريقيا وديا

إتفق نادي الزمالك مع منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي علي خوض مباراة ودية بينهما غدا إستعدادات لمباريات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا ضمن المجموعه الثانية بجانب نيجيريا وكوتديفوار وزامبيا.