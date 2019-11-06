رياضة | أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 ريد بول سالزبورج| دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 ريد بول سالزبورج| دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مواجهة نابولي الإيطالي مع ريد بول سالزبورج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.