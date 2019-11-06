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رياضة | أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 ريد بول سالزبورج| دوري أبطال أوربا

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حسم التعادل الإيجابي مواجهة نابولي  الإيطالي مع ريد بول سالزبورج  بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات .

ويهذه النتيجة ترك الفريق الغيطالي صدارة المجموعه الخامسة، وعاد إلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما توقف وصل سالزبورج افي للنقطة الرابعة في المركز الثالث، وبتواجد في الصدارة برصيد 9 نقاط. 

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