رياضة | أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 ريد بول سالزبورج| دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 ريد بول سالزبورج| دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم التعادل الإيجابي مواجهة نابولي الإيطالي مع ريد بول سالزبورج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويهذه النتيجة ترك الفريق الغيطالي صدارة المجموعه الخامسة، وعاد إلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما توقف وصل سالزبورج افي للنقطة الرابعة في المركز الثالث، وبتواجد في الصدارة ليفربول برصيد 9 نقاط.