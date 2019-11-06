رياضة | تشيلسي يتعادل مع اياكس في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يتعادل مع اياكس في مباراة مثيرة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع فريق اياكس امستردام الهولندي بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل تامي ابراهام هدف اياكس الاول بالخطأ في مرماه، بينما تعادل اللاعب الايطالي جورجينهو لفريق تشيلسي في الدقيقة الرابعة من المباراة عن طريق ركلة جزاء، واحرز بروميس هدف اياكس الثاني في اللقاء، قبل أن يسجل المغرب حكيم زياش اجمل اهداف اللقاء في الشوط الأول من المباراة.

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واحرز فان دي بيك هدف اياكس الرابع في بداية الشوط الثاني من المباراة، وعاد فريق تشيلسي في المباراة بثلاثة أهداف متتالية عن طريق ازبيلكوتا وجورجينهو وجيمس قبل نهاية اللقا، وسجل ازبيلكوتا هدف تشيلسي الخامس ولكن رفضه حكم المباراة بعد لمسة يد على ابراهام لاعب البلوز في منطقة الجزاء.

وتعرض ثنائي فريق اياكس داني بليند وفيلتمان للطرد خلال أحداث المباراة، مما أثر على فريق اياكس في الشوط الثاني وجعل البلوز يتحكمون في أحداث المباراة بأكملها.

ورفع فريق اياكس امستردام الهولندي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب تلك المجموعة وبفارق الأهداف عن فريقي تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني الذي يمتلكون نفس الرصيد من النقاط بعد انتهاء 4 جولات من دور المجموعات، بينما يحل فريق ليل في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وحيد أمام فالنسيا في فرنسا وثلاث هزائم.