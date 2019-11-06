رياضة | ترتيب مجموعة ليفربول عقب الفوز على جينك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة ليفربول عقب الفوز على جينك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ لحظات اللقاء الذي جمع ليفربول ضد جينك، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

تقدم ليفربول عن طريق النجم الهولندي 14 من عمر الشوط الأول قبل أن يدرك سماتا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 41، فيما نجح الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في تسجيل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي، ترتيب مجموعة ليفربول عقب انتهاء اللقاء.

ترتيب مجموعة ليفربول عقب مواجهة جينك:-

المركز الأول : ليفربول برصيد 9 نقاط .

المركز الثاني: نابولي برصيد 8 نقاط .

المركز الثالث: سالزبورج برصيد 4 نقاط .

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المركز الرابع : جينك برصيد نقطة وحيدة .

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول المقبلة ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة ليفربول المقبلة ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي أن سبورتس 3 التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس، المالكة حصريًا لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

قبل موقعة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويمتلك نادي ليفربول 31 نقطة بعد مرور 11 جولة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في صدارة جدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة وصافة ترتيب البريميرليج خلف نادي ليفربول برصيد 25 نقطة.