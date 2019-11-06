اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر اليوم LiVE BEIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر اليوم LiVE BEIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي KORA ONLINE نظيره نادي جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجينك وملعب للقاء

وستلعب مباراة ليفربول وجينك YALLA SHOOT اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك

وستذاع مباراة ليفربول وجينك اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك اليوم بدوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول YALLA SHOOT المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي جينك ونادي سالزبورج ونادي نابولي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني KORA LIVE من جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

1- نابولي 7 نقاط

2- ليفربول 6 نقاط

3- سالزبورج 3 نقاط

4- جينك نقطة وحيده