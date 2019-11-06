اونلاين | ’’يلا شوت NOW,, مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر beIN SPORT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول هدف محمد SALAH

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شاهد البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لملاقاة فريق جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE.

يلا كورة وكان الريدز قد نجح في تحقيق الفوز على فريق جنيك في مباراة الذهاب في بلجيكا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، COOL KOORA بينما قد خسر في الجولة الأولى من فريق نابولي بنتيجة هدفين نظيفين، وفاز في مباراته ضد فريق سالزبورج النمساوي بالجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الانفيلد YALA SHOOOT PLUS.

كورة لايف ويدخل يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المباراة ضد جينك البلجيكي وعينه على مباراة فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي بالجولة المقبلة على ملعب الانفيلد KOORA LIVE وذلك من أجل زيادة الفارق مع فريق السيتي إلى 9 نقاط، حيث يحتل الريدز صدارة ترتيب البريمرليج برصيد 31 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي BEIN MATSH :-

حراسة المرمى : اليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : تشامبرلين - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

كورة ستار وحقق فريق ليفربول انتصارا صعبا على فريق استون فيلا بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الفيلا بارك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE وكان قد أحرز هدفين الريدز السنغالي ساديو ماني والايرلندي روبرتسون في الدقائق الأخيرة.

يلا كورة وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى احتمالية عدم مشاركة محمد صلاح أمام جينك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا YALA KOORA ومن أجل تعافيه بشكل كامل لمباراة مانشستر سيتي المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA STAR.