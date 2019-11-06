الامارات | الكثيري: الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري: الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، مسلم الكثيري، إن رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، التقى، أمس بمقر الاتحاد في دبي، قضاة الملاعب، وتطرق الاجتماع لتقييم إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة في مسيرة التحكيم، والعمل على معالجة أي سلبيات، فيما أكد الكثيري أن بن غليطة جدد ثقته بالحكام، وأنه ينتظر منهم الأفضل دائماً، مؤكداً ثقتهم بهم وقدرتهم على تجاوز أي صعوبات تواجه التحكيم.

وأضاف الكثيري، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «حرص رئيس الاتحاد على التحدث إلى قضاة الملاعب، وتأكيد ثقته الكبيرة بهم، معلناً لهم حرصه على توفير كل متطلبات الحكام».

وتابع: «هذا الاجتماع يعقد دورياً كل شهر، بواقع 12 اجتماعاً في السنة».وأشار الكثيري إلى أنهم أكدوا لقضاة الملاعب، خلال الاجتماع، أن الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم، مشدداً على حرصهم على معالجة أي صعوبات تعترض مسيرة الحكام.

جاء لقاء رئيس الاتحاد مع قضاة الملاعب، على خلفية التداعيات الأخيرة، التي حدثت في أعقاب الانتقادات التي تعرض لها قضاة الملاعب، وكذلك التداعيات التي صاحبت قرار سحب الشارة الدولية من الحكم سلطان عبدالرزاق المرزوقي.