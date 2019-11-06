الامارات | بلدية دبي تشيد بإنجازات فرقها في «دورة الشيخة هند»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تشيد بإنجازات فرقها في «دورة الشيخة هند» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت بلدية دبي بالإنجازات الرياضية، لفرقها التي شاركت في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، والتي اختتمت أخيراً.

وكانت بلدية دبي قد حصدت لقب أفضل مؤسسة بمشاركة 163 لاعبة من منتسبات بلدية دبي، في جميع بطولات الدورة الفردية والجماعية، إلى جانب فوزها بالمركز الأول في بطولة ألعاب التحدي، والمركز الثاني في كرة السلة، والثالث في البولينغ، إلى جانب فوز اللاعبة نازية ببطولة فردي الكروسفيت، وزميلتها أماندا ميديروس بالمركز الثالث.

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وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية في البلدية، عائشة الحمادي، إن الفوز «يعود إلى الرعاية والدعم، اللذين تحظى بهما جميع فرقنا من الجنسين في البلدية من مدير عام البلدية، داوود الهاجري، وفق قناعتنا جميعاً بجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع منتسبي البلدية بما فيها فرقها الرياضية».

ووجهت الحمادي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لرعايتها هذه الدورة، التي «تعكس رؤيتها للدور الكبير الذي تقوم به بنات الإمارات في جميع المجالات»، مؤكدة «الترابط الوثيق بين المرأة الإماراتية والرياضة، حيث باتت الأنشطة الرياضية تحظى بمكانة مهمة في حياتها، وأيضاً لترسيخ مكانة الرياضة كعنصر أساسي في الحياة اليومية، ما يمهد الطريق لتشكيل إرث رياضي حقيقي أساسه المرأة الإماراتية».

كما وجهت الشكر للقائمين على الدورة، وقالت إن «وصول الدورة إلى نسختها السابعة يرسخ مكانة الرياضة كعنصر أساسي بالحياة اليومية للمرأة الإماراتية»، مشيرة: «جميع الفرق الرياضية في البلدية تواصل تحضيراتها وفق خطط هادفة، لتحقيق المزيد من البطولات، من خلال تنظيمها، ومشاركاتها في جميع البطولات المقبلة على مدار العام».