شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز على جينك بثنائية ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في اطار الجولة 4 من مرحلة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
تقدم ليفربول عن طريق الهولندي فينالدوم في الدقيقة 14 من زمن المباراة، وتعادل ساماتا لفريق جينك في الدقيقة 41 من زمن المباراة والشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تقدم تشامبرلين لصالح ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 53 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة تصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بينما توقف رصيد جينك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
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