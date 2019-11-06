اخبار الرياضه

فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة 

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة 

الخليج 365

انتهت منذ قليل المباراة المثيرة بين فالنسيا وليل في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا المجموعة الثامنة من الجولة الرابعة من اياب دور المجموعات بنتيجة ٤/١ لصالح فالنسيا

وسجل ليل هدف الشوط الاول الوحيد عن طريق مهاجمه اوسميهن في الدقيقة ٢٥ ، لينتهي الشوط الاول بهدف نظيف لصالح ليل .

Advertisements

واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني الذي بادر فيه فالنسيا بالهجوم بحثا عن هدف التعادل في المباراة والذي نجح في تسجيله الاسباني "دانيال باريخو" في الدقيقة ٦٦ من ضربة جزاء صحيحة اسكنها في الشباك ، ولم يكتفي فالنسيا بالتعادل حيث سجلو الهدف الثاني عن طريق اداما سومورو بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٨٢ ليقلب الخفافيش تأخره بهدف الي هدفين.

 

وعزز الخفافيش تقدمهم بهدف ثالث عن طريق لاعبه الفرنسي كوندوجبيا في الدقيقة ٨٤ ليختتم اللاعب توريس هدف المباراة الاخير الهدف الرابع قبل صافرة النهاية في الدقيقة ٩١ ، لتنتهي المباراة بنتيجة ٤/١ لصالح فالنسيا .

 

وشارك فالنسيا كلا من واياكس الصدارة برصيد ٧ نقاط لكلا منهما ، بينما يحتل ليل الفرنسي المركز الاخير بنقطة واحدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا