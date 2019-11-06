- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365
انتهت منذ قليل المباراة المثيرة بين فالنسيا وليل في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا المجموعة الثامنة من الجولة الرابعة من اياب دور المجموعات بنتيجة ٤/١ لصالح فالنسيا
وسجل ليل هدف الشوط الاول الوحيد عن طريق مهاجمه اوسميهن في الدقيقة ٢٥ ، لينتهي الشوط الاول بهدف نظيف لصالح ليل .
واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني الذي بادر فيه فالنسيا بالهجوم بحثا عن هدف التعادل في المباراة والذي نجح في تسجيله الاسباني "دانيال باريخو" في الدقيقة ٦٦ من ضربة جزاء صحيحة اسكنها في الشباك ، ولم يكتفي فالنسيا بالتعادل حيث سجلو الهدف الثاني عن طريق اداما سومورو بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٨٢ ليقلب الخفافيش تأخره بهدف الي هدفين.
وعزز الخفافيش تقدمهم بهدف ثالث عن طريق لاعبه الفرنسي كوندوجبيا في الدقيقة ٨٤ ليختتم اللاعب توريس هدف المباراة الاخير الهدف الرابع قبل صافرة النهاية في الدقيقة ٩١ ، لتنتهي المباراة بنتيجة ٤/١ لصالح فالنسيا .
وشارك فالنسيا كلا من تشيلسي واياكس الصدارة برصيد ٧ نقاط لكلا منهما ، بينما يحتل ليل الفرنسي المركز الاخير بنقطة واحدة .
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يقسو علي ليل ويشارك في صدارة المجموعة الثامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.