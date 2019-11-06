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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لاعب تشيلسي يدخل التاريخ من بوابة أياكس الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 حقق نادي تشيلسي الإنجليزي تعادلاً مثيراً مع ضيفه أياكس الهولندي بنتيجة 4-4 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي شهده ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

وعاد تشيلسي من بعيد بعد الخسارة 4-1، ليسجل ثلاثية ويقتنص نقطة ثمينة من الضيوف. Advertisements وشهدت المباراة رقماً قياسياً جديداً للبلوز، حيث أصبح اليافع "ريس جيمس"مسجل الهدف الرابع هو أصغر لاعب في تاريخ النادي اللندني يسجل هدفاً في البطولة ذات الأذنين. وسجل ريس هدفه الأول هذا الموسم بعمر 19 عاماً و 332 يوماً، ولكنه كان هدفاً كافياً لدخوله التاريخ، بحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية. ويتساوى أندية تشيلسي وأياكس وفالنسيا برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة عقب مباريات اليوم.

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