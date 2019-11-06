اخبار الرياضه

ليفربول يفوز على جينك بصعوبة ويتصدر مجموعتة بدوري الأبطال

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يفوز على جينك بصعوبة ويتصدر مجموعتة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يفوز على جينك بصعوبة ويتصدر مجموعتة بدوري الأبطال

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

ليفربول يفوز على جينك بصعوبة ويتصدر مجموعتة بدوري الأبطال

الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ليفربول وجينك، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح التهديف فينالدوم للريدز في الدقيقة 14، ثم تعادل ساماتا لجينك في الدقيقة 44.

Advertisements

 

وفي الشوط الثاني تمكن تشامبرلين من إضافة الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53.

 

حاول ليفربول من تأمين النتيجة، وسط محاولات من فريق جينك للتعادل، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل على مرمى كلا الحارسيين.

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة التاسعة يحتل بها المركز الأول، فيما يظل رصيد جينك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يفوز على جينك بصعوبة ويتصدر مجموعتة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا