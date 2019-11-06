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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يفوز على جينك بصعوبة ويتصدر مجموعتة بدوري الأبطال
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ليفربول وجينك، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح التهديف فينالدوم للريدز في الدقيقة 14، ثم تعادل ساماتا لجينك في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني تمكن تشامبرلين من إضافة الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53.
حاول ليفربول من تأمين النتيجة، وسط محاولات من فريق جينك للتعادل، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل على مرمى كلا الحارسيين.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة التاسعة يحتل بها المركز الأول، فيما يظل رصيد جينك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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