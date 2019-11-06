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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نابولي يتعادل ويفرط في صدارة مجموعته بدوري الأبطال الأربعاء 6 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 انتهت مباراة نابولي وسالزبورج منذ قليل بالتعادل الايجابي ١/١ ، وتفريط نابولي في الصدارة لصالح حامل اللقب ليفربول والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح .

وافتتح هالاند هداف دوري ابطال اوروبا هذا الموسم التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة ال١١ من ضربة جزاء ، ليعادل بعدها لوزانو النتيجة لصالح نابولي من تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة ٤٣ من عمر الشوط الاول لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي ١/١ ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد ٨ نقاط خلف ليفربول المتصدر ب٩ نقاط ، وجاء سالزبورج ثالثا برصيد ٤ نقاط ويأتي جينك البلجيكي في المركز الاخير بنقطة وحيدة .

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