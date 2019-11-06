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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريمونتادا دورتموند تخمد ثورة الإنتر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 في مباراة مثيرة، حول نادي بوروسيا دورتموند تأخرة بهدفين أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي لفوز بثلاثية مقابل هدفين في قمة مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي شهده ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

تسيد الضيوف أحداث الشوط الأول، حيث تقدم النجم المتوهج "لاوتارو مارتينيز" بهدف مبكر في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول. Advertisements وأضاف الأوروحواياني ماتياس فيسينو الهدف الثاني في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين. في الشوط الثاني إنقلبت الأمور رأساً على عقب، حيث قلص المغربي أشرف حكيمي الفارق في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل الألماني جوليان براندت في الدقيقة 64. وسجل حكيمي ثاني أهدافه وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بفوز دورتموند بنتيجة 3-2. بهذه النتيجة يرتفع رصيد أسود الفيستفاليا للنقطة 7 خلف المتصدر برشلونة بنقطة وحيدة، ويتجمد رصيد الإنتر للنقطة 4 في المركز الثالث.

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