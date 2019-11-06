بعد سحب الشارة .. تشاكا يواجه المجهول مع أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

تتواصل رددو الأفعال داخل جنبات نادي أرسنال حول الأزمة الحالية التي بطلها لاعب الوسط السويسري "جرانيت تشاكا".



ولم يكتفي المدير الفني الإسباني للفريق "أوناي إيمري" بسحب الشارة من تشاكا فحسب، بل فاجئ الجميع وأعلن أن اللاعب لن يكون ضمن خططه المستقبلية مع الجانرز.

وأدلى إيمري بتصريحات تناقلتها صحيفة "أكسبريس" قائلاً: "ما يهمنا هو مستقبل أرسنال، لا يهمنا مستقبل أي لا فرد".

Advertisements

وبسؤاله عن مستقبل تشاكا مع الفريق تابع: " نركز في لقاء الأربعاء فقط".

وأضاف: "لقد إتخذنا قرارنا نحوه، ولا مجال للحديث حول هذا الأمر".

وأتم: "تم تعيين أوباميانج قائداً جديداً للفريق، سيجد المعاونة من لاكازيت وأوزيل وبيليرين".

وأثار إيمري الغموض بهذه التصريحات حول إمكانية بقاء تشاكا ضمن صفوف أرسنال، مما يفتح الباب حول إحتمالية رحيله خلال يناير القادم.

ويزور أرسنال ملعب "أفونسو هيرنيك" لملاقاه فيتوريا جيمارايش ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لبطولة الدوري الأوروبي.