شكرا لقرائتكم بيراميدز يوضح في بيان رسمي أسباب رفضه انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز اف سي بيانا رسمياً لتوضيح بعض الامور الخاصة برفضه إنضمام 7 من لاعبيه لمعسكر المنتخب الأول الذى يستعد لخوض مباراتي كينا و جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 ، و هم عبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى ، و أنهم لن ينضموا لمعسكر المنتخب إلا يوم 11 نوفمبر وفقا للأجندة الدولية، خاصة وأنه يعترض على عدم انتظام جدول الدورى بجانب كثرة تأجيل المباريات دون الرجوع للأندية.

أصدر نادي بيراميدز بيان للرد على أمر منع لاعبيه من الإنضمام لمعسكر المنتخب وجاء البيان كالتالي :

لقد حرص نادي بيراميدز اف سي طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل في النزاعات والخلافات التي نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدوري العام، إيماناً منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية في تخطي العقبات بما فيه خير للرياضة المصرية، إلا أنّ النادي لن يتردد في الدفاع عن حقوقه المشروعة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية، لا سيما مع الأندية المنافسة.

ومما لا شك فيه أنّ تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين من الأندية الوطنية إلى المنتخب الوطني الأول هو حق أصيل للاتحاد الوطني، إلا أنّه يجب أن يمارس هذا الحق بالتنسيق مع النادي الوطني، وبما لا خالف الأعراف الدولية وقواعد الفيفا في هذا الشأن، ولا شك في أنه من المسلم به عدم جواز الاستدعاء خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا، حتى يتسنى للأندية الوطنية الاستفادة من خبرات وخدمات لاعبيها بحسبانه حقٌ أصيل لها.

ومن هذا المنطلق، وإداركاً من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول بحسبانها مبعث فخر للنادي، يؤكد النادي على اعتزازه بمشاركة هذا العدد الكبير من لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، ويحرص على أن يتم ذلك في إطار الحفاظ على المصالح المشروعة للنادي، وبما لا يخل بالتوازن المنشود بين المصلحة القومية من جهة، والمصالح المشروعة للنادي الوطني من جهة أخرى، لا سيما وأن النادي يشارك في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ولا شك في أنّ نجاح النادي في هذه المسابقة يعني نجاح الكرة المصرية، والعكس صحيح.

ومن المعلوم لكافة متابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة أنّ نادي بيراميدز اف سي يشارك حالياً في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية ، ونادي بيراميدز اف سي هو النادي الوحيد من الأندية المصرية المشاركة في المسابقة المذكورة الذي نال شرف مشاركة لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني الأول بعدد كبير يشكل القوام الرئيسي للفريق الأول في النادي (عدد سبع لاعبين)، ومع ذلك لم يتلكئ النادي عن المشاركة في هذا العرس الوطني، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه المشروعة، والتي لن يقبل مجلس إدارة النادي المساس بها بأي شكل من الأشكال.

ولا غضاضة في ذكر بعض مظاهر المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز اف سي وفقاً للآتي:

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1- ضغظ مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية وارهاق لاعبي النادي

لا شك في أن جدول مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية يتم وضعه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومن المعلوم للكافة أنّ آخر مباراة شارك فيها النادي في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية كانت يوم 3 نوفمبر 2019، (أي بعد تاريخ ارسال خطاب استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول بيوم واحد، وقبل تاريخ الاستدعاء بيومين فقط)، وسبقها مباريات أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ولا يخفى على أحد المصاعب الفنية والجسدية والصحية لانضمام لاعبي النادي الى المنتخب الوطني الأول ضمن هذه الفترة القصيرة دون أي راحة!!

2- لاعبي الأندية المنافسة في فترة راحة كافية

من المعلوم للكافة أنّ لاعبي الأندية المنافسة لنادي بيراميدز اف سي والذي تم استدعائهم إلى معسكر المنتخب الأول كانوا ضمن فترة راحة كافية تؤهلهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول دون وجود أي مخاطر صحية او جسدية أو فنية عليهم، ولعلّ السب في ذلك يعود إلى عدم مشاركة هذه الأندية المنافسة في البطولات القارية منذ فترة طويلة، فضلاً عن تأجيل بعض مبارياتهم في جدول الدوري العام.

لذا، يبدي مجلس إدارة نادي بيراميدز اف سي اعتراضه على تعديل جدول مباريات الدوري العام، لإخلال ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المعنية، وكذلك، يبدي النادي اعتراضه على المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز اف سي.

إلا انّه إعلاءً للمصلحة العليا والوطنية للمنتخب الوطني الأول، وفي ضوء تأجيل موعد مباراة النادي المقررة بتاريخ 24/11/2019، وإيماناً من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، قرر نادي بيراميدز اف سي ارسال لاعبي النادي المشار إليهم في خطاب اتحاد الكرة بدءاً من يوم 06/11/2019، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية في هذا الشأن.

وأخيراً، يؤكد نادي بيراميدز اف سي على ثقته المطلقة في قدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية على تجاوز الأزمات على النحو الذي يعود بالخير على الكرة المصرية.