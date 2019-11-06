شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأولمبي يسعى للثأر من منتخب مالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما تحت قيادة المدرب المخضرم شوقي غريب في مواجهة منتخب مالي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي وغانا والكاميرون.

ويتطلع شباب الفراعنة لتحقيق الأول لحصد أول 3 نقاط وتسهيل المهمة في بقية مباريات المجموعة بالإضافة للثأر من نسور مالي بعد الاقصاء عام 2015 من نفس البطولة.

في نسخة عام 2015 التي أقيمت في السنغال، كان لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يجمع بين منتخبي مصر ومالي على ملعب كارولين فايي، حيث كان المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري المدرب الحالي للمنتخب الأول يمتلك نقطتين من جراء التعادل مع نيجيريا والجزائر، في المقابل كان منتخب مالي يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط، وكان المنتخب الأولمبي يحتاج إلى الفوز للصعود إلى المربع الذهبي ومواصلة حلم التأهل إلى أولمبياد ريو دي ريو دي جانيرو، ولكن على عكس كل التوقعات فاز منتخب مالي بهدف نظيف جاء عن طريق لاعب منتخب مصر حسين رجب بالخطأ في مرماه، ليتذيل منتخب مصر المجموعة برصيد نقطتين ويودع المسابقة مبكرا وتتم إقالة حسام البدري وتسريح الفريق.