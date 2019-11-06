شكرا لقرائتكم ماذا كان سيقول عبدالله المعيوف؟.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser ظهر عبدالله المعيوف حارس الهلال بشكل غاضب عقب اهتزاز شباكه للمرة الثالثة في مواجهة الفتح الدورية والتي فقد فيها الأزرق نقطتين جديدتين، قربت منه المنافسين في الصدارة. وأثار غضب المعيوف بعد الهدف، الكثير من المتابعين، وتم تفسير حديث اللاعب الدولي بأكثر من شكل.

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