شكرا لقرائتكم زيدان: بيل "ليس جاهزاً" للعب مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن غاريث بيل لن يكون متاحا لخوض مواجهة الفريق على أرضه أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بسبب الإصابة على الرغم من انضمامه لتشكيلة ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

ولم يلعب بيل مع ريال منذ إصابته عقب تعادل ويلز 1-1 مع كرواتيا في 13 أكتوبر الجاري لكنه انضم اليوم الثلاثاء لتشكيلة رايان جيجز لخوض مباراتي أذربيجان والمجر ضمن التصفيات القارية، ولم يكشف ريال عن أي معلومات طبية بشأن أحدث إصابة لبيل.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه مع بطل تركيا ضمن المجموعة الأولى: سنرى كيف ستسير الأمور في نهاية الأسبوع وما إذا كان بوسعه اللعب مع منتخب بلاده أم لا. ليس جاهزا إلى الآن. يملك منتخب ويلز الحق في استدعائه ويرغب اللاعب في أن يكتمل شفاؤه. ليس لدي شك في ذلك.

وقال غيغز إنه كان يأمل في أن يخوض بيل مباراة فريقه أمام إيبار يوم السبت المقبل قبل أن يشارك مع منتخب ويلز. ومع ذلك ذكر زيدان أن اللاعب، الذي انضم لريال في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت بلغت 100 مليون يورو في 2013، ليس قريبا من الوصول لكامل لياقته.

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وأضاف زيدان: ما نريده هو أن يكتمل شفاء اللاعب والمشكلة إلى الآن هو أنه ليس جاهزا وليس بوسعه أن يكمل التدريب حتى النهاية.

وأقر المدرب الفرنسي في السابق برغبته في انهاء الارتباط مع بيل وقال في يوليو: لو كان بوسعه أن يرحل غدا، سيكون هذا أفضل بكثير. لكن زيدان أبدى تعاطفه مع بيل بسبب مشكلات الإصابات التي استمرت معه طويلا، مضيفا أنه يأمل في أن يستمر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما مع النادي حتى يونيو المقبل على الأقل.

وقال زيدان: يمكنني أن أبلغ الجماهير أن الشخص الذي يعاني بشدة في مواقف مثل هذه هو اللاعب ذاته. بيل يريد أن يكون معنا. تعرض لإصابة، عاد إلى هنا ولم يكن قد تعافى لكنه يريد التعافي ويريد اللعب. الناس تقول أنني لا أحب بيل وأنني كنت أرغب في رحيله في يناير، لكن هذا هراء. أريده ان يستمر حتى نهاية الموسم.

ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط عقب ثلاث مباريات، منافسه كلوب بروج يوم الأربعاء.