200 ألف درهم جوائز للمشاركين في «تحدي دبي للجري»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدعو تحدي دبي للياقة سكان الإمارة وزوارها للمشاركة في تسجيل إنجاز تاريخي بعد غد الجمعة من خلال المشاركة في فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد 30X

30 التي سيتحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري، ويمكن للمشاركين الاختيار بين سباق ال5 أو ال10 كلم والاستمتاع بالمناظر الخلابة على جانبي الشارع خلال فترة السباق.

وخصص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة فيما يتوجّه سباق ال10 كلم للمشاركين فوق ال18 عاماً والذين يتعيّن عليهم إتمامه خلال 80 دقيقة كحد أقصى.

ويتخلّل يوم السباق توزيع هدايا مميزة تبلغ قيمتها 200 ألف درهم إماراتي وستقدّم لأسرع 3 مشاركين في سباق ال10 كلم من الذكور والإناث، إضافة إلى جوائز فورية ستوزّع طوال فترة الصباح.

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