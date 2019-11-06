شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر رئيساً لنادي الميناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي اختارت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي العراقي، محمد جابر رئيساً للنادي بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس خلال المدة الماضية.

وقال أمين سر النادي طاهر بلص في بيان، إن الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي العراقي قررت بالإجماع تسمية محمد جابر رئيساً للنادي ليشغل المنصب بعد استقالة الرئيس السابق هادي أحمد لأسباب صحية. وكان نجم الكرة العراقية في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم هادي أحمد، قد أعلن استقالته من رئاسة نادي الميناء، بسبب تعرضه لأزمة صحية.

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