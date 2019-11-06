الفجيرة تتأهب لاحتضان مونديال العالم لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام اجتماعه الدوري صباح اليوم بالفجيرة؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الجمعية العمومية المزمع قيامها صباح غد، بمشاركة كافة الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، يعقبها في الفترة المسائية انطلاقة بطولة العالم لبناء الأجسام بمجمع زايد الرياضي، والتي تستمر منافساتها حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال أوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي.

وثمن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة، عبر الاستعداد الجيد والعمل الاحترافي المميز للمونديال العالمي، مما يعكس قدرات أبناء الإمارات في المحافل الدولية، مؤكداً ثقته بأن تكون نسخة الفجيرة الأبرز تنظيمياً وفنياً في جميع الجوانب بين نظيراتها من البطولات السابقة، مقدماً الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة؛ للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي مهدت لنجاح غير مسبوق بتنظيم بطولة العالم للمرة الأولى على القارة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط، كما خص بالشكر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة والأب الروحي لرياضة بناء الاجسام، على التوجيهات الكريمة من أجل تحقيق أعلى معايير النجاح، منوهاً بأن الفجيرة ارتقت لتصبح عاصمة عالمية لرياضة بناء الأجسام للدور الكبير الذي قامت به في دعم وتطوير هذه اللعبة، عبر تنظيم قرابة ال20 بطولة دولية ذاع صيتها وقدمت أفضل النجوم العالميين.

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وأكد علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، جاهزية منتخبنا الوطني الذي ينتظره تمثيل مشرف للدولة في البطولة، وسط مشاركة أفضل لاعبي العالم لعكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها الدولة، فضلاً عن المنافسة واعتلاء منصات التتويج، متمنياً أن تسود الروح الرياضية أروقة البطولة، وبما يُسهم بمشاركة مميزة في جميع الجوانب.

ويضم المنتخب الوطني 40 لاعباً كأكبر بعثة خلال مشاركاته في بطولات العالم السابقة، وهم: أيوب العمار، عبدالله حسين، خالد موسلوه، محمد الزحمي، مسعود هاشم، الماس موسى، عبدالله حسن، خالد بخيت، فهد خلفان، أحمد المدني، محمد خلفان، ويتألف منتخب كلاسيك الأجسام من عبدالرحمن الخاطري، هادف مطر، مروان البلوشي، خليفة برمان، محمد يوسف، موسى إبراهيم، عبدالله مبارك، ويتألف منتخب الفيزيك الكلاسيك من أحمد سعيد، خميس خليفة، سهيل علي، هلال سعيد، حامد عبدالرحيم، بدر خميس، بينما يتألف منتخب الفيزيك للرجال من عبدالله إبراهيم وناصر يوسف وحمد إسماعيل وراشد البلوكي وراشد محمد وشعيب عبدالله وسعيد سالم وجمعة صالح ومحمود درويش ومحمد إبراهيم وسلطان علي وأحمد يوسف، وفي الموسكلار يشارك كل من عبدالله حسن ومحمد علي ثاني ومشاري جمعة دار وخليفة عبيد.

على خط آخر، اعتمد الاتحاد الدولي لبناء الأجسام نخبة الحكام الذين سيقومون بالإشراف على تحكيم منافسات البطولة، واختير الحكم الدولي الإماراتي محمد شاهين الحوسني مديراً فنياً للجنة الحكام ممثلاً للجنة العليا المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى سبعة حكام آخرين هم الدوليون: محمد عيسى، وعبدالله جمال، ومحمود الحمادي، وجاسم أشكناني، وسليمان الزعابي، ووليد عبدالكريم، وعادل الحوسني، وتقدم رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي؛ للدعم اللامحدود الذي مهّد لتطور حكام بناء الأجسام الإماراتيين.