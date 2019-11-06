ابن غليطة يجدد الثقة بـ «قضاة الملاعب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، الثقة في «قضاة الملاعب»، مؤكداً مكانة التحكيم الإماراتي المتميزة، مطالباً بضرورة تجاوز أية محطة سلبية والمحافظة على تلك المكانة من خلال التدريبات المتواصلة، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت دون النظر للمتربصين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اتحاد الكرة بقضاة الملاعب أمس، على هامش جلسة البرلمان الأسبوعية، وبحضور مسلم الكثيري، رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة، وعلي الطريفي، مدير إدارة الحكام، ووجه مسلم الكثيري الشكر إلى رئيس اتحاد الكرة، على دعمه الكبير للحكام واحتواء الأزمة التحكيمية العابرة التي ستزيد الحكام عزيمة وإصراراً على التميز. وشهد اتحاد الكرة، اجتماعات تحكيمية مكثفة يوم أمس، من أجل احتواء أزمة التحكيم التي برزت خلال الأيام الماضية؛ حيث بدأت باجتماع لجنة الحكام، وتمت مناقشة العديد من الأمور التحكمية منها رسائل الاحتجاج التي وردت من أندية عدة احتجاجاً على أداء بعض الحكام في المباريات السابقة.