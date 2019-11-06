الواحدي: الأكاديمية مصدر مهم للفريق الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أوضح خلف الواحدي، مدير أكاديمية الجزيرة لكرة القدم، أن الأكاديمية تمضي قدماً وفق برنامج فني مدروس، مشيراً إلى أن الاهتمام بتطوير مستويات اللاعبين الواعدين من أولويات اهتمامات الأكاديمية، التي لا تنظر إلى النتائج كمعيار أساسي في التقييم.

وقال: نمضي قدماً وفق برنامج فني مدروس، ولا نهتم بالنتائج بقدر الاهتمام بتطوير مستويات اللاعبين ليس فقط من الناحية الفنية، بل من الناحية العلمية وغيرها، وبفضل العمل المثمر أصبح لدينا حالياً 32 لاعباً يمثلون مختلف المراحل السنية للمنتخبات الوطنية اعتباراً من الأشبال وصولاً إلى المنتخب الأول، الذي يشارك ضمن صفوفه 5 لاعبين من النادي، كما يتواجد ضمن صفوف منتخب الشباب 9 لاعبين دفعة واحدة». وأضاف: «تخريج لاعبين بهدف تمثيل المنتخبات الوطنية يأتي على رأس أولويات الاهتمامات، ويعد هدفاً استراتيجياً نسعى لتحقيقه باستمرار، كما أن رفد الفريق الأول باللاعبين المميزين يأتي ضمن اهتمامات الأكاديمية، وقد قطعت الأكاديمية خطوات مميزة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، ونجحت في سد احتياجات الفريق الأول بالعديد من اللاعبين في مختلف المراكز».

وأشار الواحدي إلى أن الطفرة التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية وضعت الكثير من المسؤوليات على كاهل الإدارة من أجل مواصلة العمل بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوصول للقمة سهل، فيما المحافظة عليها أصعب وتتطلب جهداً وعملاً دؤوبين من مختلف عناصر منظومة العمل في الأكاديمية.

وكشف أن الدعم اللامحدود من القيادة العليا بالنادي له الأثر الكبير في تطوير مسيرة العمل بالأكاديمية والارتقاء بها لتعادل مختلف أكاديميات الأندية العالمية، ذاكراً أن الدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة النادي يحمل الأكاديمية وإداراتها مسؤوليات كبيرة للارتقاء بالعمل بصورة مستمرة. وأكد أن مواصلة دعم ورفد الفريق الأول باللاعبين المميزين، ودعم المنتخبات الوطنية باللاعبين، يمثلان الهدفين المستقبليّين بالنسبة للأكاديمية للمضي قدماً في مواصلة النجاحات على شتى الصعُد.