شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الأسطورة «ثندر سنو» إلى التقاعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت تقرر إحالة جواد جودلفين الأسطوري «ثندر سنو» إلى التقاعد من السباقات والوقوف كفحل، بعد أن سطّر جواد الست سنوات ابن «هيلمت» تاريخاً مليئاً بالإنجازات والانتصارات في مختلف الفئات.

وأصبح «ثندر سنو» أول خيل في التاريخ يحقق الفوز بكأس دبي العالمي (جروب1) مرتين، وذلك عندما فاز باللقب الأغلى عالمياً مرتين متتاليتين عامي 2018 و2019 تحت قيادة المدرب العالمي سعيد بن سرور.

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