«الشباب» يدشن مشواره أمام نيبال اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى منتخب الإمارات الوطني للشباب استعداداته لمواجهة نظيره منتخب نيبال، اليوم الأربعاء، على استاد باس في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الإمارات، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.

ويلعب «الأبيض» في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران، وقيرغيزستان، ونيبال.

أكد الكرواتي فيدرو ميلين، مدرب منتخبنا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمدربي المجموعة الرابعة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا 2020، أنه يحترم جميع منتخبات المجموعة، ويدرك جيداً أن الجميع جاء لتحقيق الفوز وبلوغ التأهل إلى النهائيات، مشيراً إلى أن ثقته كبيرة بلاعبي الأبيض الشاب في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات.

وأوضح ميلين أن جميع المباريات مهمة جداً، ويحرص جيداً على أن يتعامل مع كل مباراة بالطريقة التي تتناسب معها، سعياً لتحقيق الفوز والتأهل، موضحاً أن المنتخبات في القارة الآسيوية شهدت تطوراً ملحوظاً، ومهارات وقدرات اللاعبين اختلفت عن السابق، إضافة إلى الفكر الكروي، وهذا كله يفرض علينا أن نحترم الخصم، وأن نعطي كل ما بوسعنا طوال فترة المباريات الثلاث.

من جهته، أكد محمد عبدالرحمن المازمي قائد منتخبنا للشباب، ونادي النصر، أن اللاعبين في قمة الجاهزية لمباراة نيبال، مؤكداً أن معنويات لاعبي الأبيض الشاب مرتفعة ويتطلعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات المنتخب.

بدوره، أكد خلفان عيسى الحراصي، مهاجم منتخب الشباب، ونادي العين، اكتمال جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة الجولة الأولى، موضحاً أن المباراة وباعتبارها أولى مباريات المنتخب والمجموعة لن تكون سهلة، وتتطلب منهم كلاعبين قدراً عالياً من التركيز والاجتهاد وبذل أقصى جهد ممكن للخروج بنتيجة إيجابية، تكون دافعاً وحافزاً مهماً في المباراتين القادمتين أمام قيرغيزستان وإيران.