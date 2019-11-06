شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستضيف جلطة سراي الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستطيع مانشستر سيتي الإنجليزي أن يصبح أول المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة عندما يحل ضيفاً على أتالانتا الإيطالي اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بعدما حقق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها بالمجموعة حتى الآن، ويستطيع حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني حال الفوز على أتالانتا، علماً بأن أتالانتا يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد الهزيمة في المباريات الثلاث التي خاضها وكان أحدثها أمام مانشستر سيتي نفسه 1 - 5.

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على أتالانتا وهو يدرك جيداً أن الاختبار الأصعب ينتظره مطلع الأسبوع المقبل عندما يلتقي ليفربول في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي.

ولهذا، فإن وضع الفريق في صدارة مجموعته بالدور الأول لدوري الأبطال قد يساعد مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا على منح الراحة لبعض الأساسيين في مواجهة أتالانتا للاستفادة منهم بشكل أكبر في لقاء ليفربول.

كما يواجه توتنهام الإنجليزي اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على ريد ستار بلجراد الصربي في إطار المجموعة الثانية.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية قبل مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني (نقطة واحدة).

ويخوض بايرن المباراة تحت قيادة فنية مؤقتة حيث يتولى الإشراف على الفريق المدرب المؤقت هانز فليك بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويستضيف دينامو زغرب الكرواتي (أربع نقاط) فريق شاختار دونيتسك الأوكراني (أربع نقاط) في المجموعة الثالثة.

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يوفنتوس وأتلتيكو

ويقترب يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد من التأهل للدور الثاني حيث يتصدران المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط لكل منهما.

ويحل يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي ضيفاً على لوكوموتيف موسكو الروسي (ثلاث نقاط) ويسعى إلى تقديم عرض جيد في هذه المباراة بعدما افتقد للمستوى الجيد في المباريات التي خاضها بالفترة الماضية. وفي المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على باير ليفركوزن الألماني متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وما زال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مفتقداً لجهود لاعبيه جواو فيليكس وستيفان سافيتش وخوسيه خيمينيز.

وينتظر أن يدفع سيميوني باللاعب آنخل كوريا في الهجوم إلى جوار ألفارو موراتا في ظل ابتعاد دييجو كوستا حتى الآن عن مستواه المعهود.

كما يفتقد ريال مدريد جهود اللاعبين الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل عندما يستضيف جلطة سراي التركي في إطار المجموعة الأولى.

ويتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي هذه المجموعة برصيد تسع نقاط من الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن فيما يحتل الريال المركز الثاني برصيد أربع نقاط مقابل نقطتين لكلوب بروج البلجيكي ونقطة واحدة لجلطة سراي.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بعد تعادل فريقه مع ريال بيتيس مطلع هذا الأسبوع: «علينا بذل مزيد من الجهد، ولكننا لا نؤدي بشكل سيئ».

ويستضيف سان جيرمان فريق بروج في المباراة الثانية بالمجموعة.