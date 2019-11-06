الملاحي: حظوظنا أقل.. وثلاثة مؤهلون للصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى خليفة راشد الملاحي، عضو مجلس إدارة نادي العروبة، ورئيس اللجنة الفنية بالنادي، أن حظوظ فريقه أقل، وقال: دبا الفجيرة والإمارات والحمرية هي الأوفر حظاً في رأيي، ونتائج هذه الفرق في بطولة الكأس ليست مقياساً، ولا تعني شيئاً في الدوري، وأضاف: العروبة كما ذكرت في السابق فريق جيد، لأن معظم عناصره رحلوا، وقد تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين، وبدأنا تقريباً من الصفر، بالتأكيد نحن نتمنى الصعود لكن في المقابل الواقع يقول إننا فريق ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وذكر أن العروبة استفاد من المشاركة في بطولة الكأس وهو خاضها من أجل إكمال الإعداد، وزيادة نسبة الانسجام بين اللاعبين، وحقق هدفه، وتابع: لدينا فريق جيد، ولاعبون مميزون، ومدرب يعمل بكل جد، ومتفائلون بأن يحقق الفريق نتائج أفضل في الدوري بعد أن تجاوز البداية السيئة في الكأس، ونفى راشد أي اتجاه لإجراء تغيير في الجهاز الفني، مؤكداً تفهم الإدارة وضعية الفريق وأسباب النتائج في بطولة الكأس.