شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أولى لفيلادلفيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد ديفن بوكر فريقه فينيكس صنز الى إلحاق الهزيمة الأولى بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بالفوز عليه بنتيجة 114-109.
ودخل فيلادلفيا المباراة على ملعب «تالكينغ ستيك ريزورت أرينا»، كصاحب المركز الأول في ترتيب المنطقة الشرقية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، لكنه سقط أمام مضيفه الذي سجل له بوكر 40 نقطة.
وأصبح بوكر الذي أتم الأسبوع الماضي الثالثة والعشرين من العمر، ثامن أصغر لاعب في الدوري يصل إلى عتبة ستة آلاف نقطة في مسيرته. وهو أضاف خلال المباراة أربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.
ولقي بوكر تشجيعاً كبيراً من أنصار فريقه الذين هتفوا «أم في بي» (أفضل لاعب في الدوري) وهو في طريقه إلى خارج الملعب بعد المباراة.
ورفع فينيكس الذي فشل في بلوغ الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) للدوري الأمريكي منذ العام 2010، رصيده هذا الموسم إلى خمسة انتصارات وخسارتين في مبارياته السبع الأولى، وبات ثانياً في ترتيب المنطقة الغربية خلف لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.
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