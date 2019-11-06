مباراتان في افتتاح كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة

تقام اليوم مباراتان في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، بصالة نادي الجزيرة، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي في الخامسة مساء، يعقبها لقاء الجزيرة مع الظفرة في السابعة والربع مساء، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدور التمهيدي للمسابقة، والتي تستكمل غداً بمباراتين على صالة البطائح، حيث يلعب الوصل مع بني ياس في الخامسة، ويعقبها لقاء البطائح مع الشارقة.

كان اتحاد السلة قسم الفرق التسعة المشاركة في المسابقة من دون فريق نادي الوحدة المعتذر، إلى مجموعتين، لخوض منافسات الدور التمهيدي، المجموعة الأولى ضمت النصر، بني ياس، الجزيرة، العين، والثانية ضمت الوصل، الشارقة، البطائح، وبني ياس.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي بنظام التجمعات حتى يوم 20 الجاري، ويعقبه منافسات ربع النهائي يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، وقبل النهائي يوم 8، والنهائي يوم 10 من الشهر نفسه.

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ويقضي نظام البطولة بإقامة أدوارها التمهيدية من دون اللاعبين الدوليين الذين يستعدون حالياً للمشاركة في البطولة الخليجية التي تستضيفها الكويت في الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

والمسابقة هي الأولى في قائمة الموسم الرسمي لكرة 2019-2020، وكانت فرق الرجال خاضت قبل شهر منافسة كأس الاتحاد المؤجلة من الموسم الماضي والتي توج بلقبها فريق شباب الأهلي على حساب فريق النصر الوصيف والوصل الثالث والشارقة الرابع.

وكانت الفترة الماضية التي أعقبت كأس الاتحاد شهدت خوض معظم الأندية معسكرات إعداد داخلية وخارجية والمشاركة في بطولات ودية، وذلك تحضيراً لخوض منافسات المسابقة الحالية وباقي منافسات الموسم.

جدير بالذكر أن فريق نادي الوحدة اعتذر عن عدم المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة، فيما أكد مشاركته في باقي منافسات الموسم المتمثلة في مسابقة الدوري العام وكأس رئيس الدولة وكأس الاتحاد.