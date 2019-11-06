جوارديولا: تدريب سيتي من أفضل القرارات في مسيرتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف الإسباني بيب جوارديولا قرار تدريب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه واحد من أفضل القرارات في مسيرته، وقال في آخر حلقة من مسلسل «وات آي وور» (ماذا ارتديت): «من المذهل أن أكون هنا، الإدارة واللاعبون والناس هنا يثابرون. مجلس إدارة النادي ظل يدعمني حتى عندما أخفقت في موسمي الأول هنا، ما فعلناه في الموسمين الماضيين كان استثنائياً».

ولولا نداء بايرن ميونيخ في 2013 لتولى مدرب برشلونة السابق فريق مانشستر سيتي مبكراً وعلق: «كنت في استراحة عاماً بعد تدريب برشلونة عندما اتصل بي البايرن وعندما يتصل البايرن لا يمكن قول لا، لأنه قد يتصل مرة واحدة في عمر المدرب وعليك أن تذهب إلى هناك».

وتابع: «كنت دوماً أفكر في التدريب بإنجلترا بعد تجربتي مع برشلونة لكنني قلت في نفسي ربما ما يزال الوقت مبكراً جداً. في إنجلترا توجد 4 أو 5 فرق يكون تدريبها تجربة مشوقة لكن تدريب البايرن لا يحدث سوى مرة في العمر.كان تحدياً مذهلاً في ناد مذهل فقد توليت فريقاً حصد الثلاثية قبل مجيئي ولم يكن من السهل أن أقدم أفكاري فيه. كانت 3 سنوات مدهشة في حياتي».

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مباراة للذكرى

ورغم أمجاد جوارديولا كمدرب (27 لقبا) إلا أن هناك مباراة واحدة مميزة علقت في ذاكرته ويقول: «مباراتي مع برشلونة في ملعب ويمبلي في نهائي أبطال أوروبا 2011، فزنا 3-1 على مانشستر يونايتد بقيادة سير أليكس فيرجسون».

وأضاف المدرب: «كان اليونايتد فريقاً عملاقاً بقيادة مدرب مذهل بتاريخ عريق. عموماً ويمبلي ملعب مقرب لي، فزت فيه بلقب أوروبا لاعباً ومدرباً».

وفي سياق متصل، كشف تقرير عن نية ريال مدريد التقدم بعرض نجمه الويلزي جاريث بيل زائد 70 مليون استرليني لسيتي مقابل الحصول على رحيم سترلينج، وذكرت وسائل الإعلام أن الريال سيرسل كشافته لمراقبة النجم الإنجليزي في مهمته المقبلة مع المنتخب أمام مونتنجرو ثم كوسوفو ،رغم عدم وجود نية لمانشستر سيتي في بيع المهاجم. ويمتد عقد سترلينج مع سيتي حتى 2023 وربما تدفع أخبار اهتمام الريال به عرض شروط محسنة للاعب كي يبقى.