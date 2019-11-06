«الوصايا العشر» في «دبي الرياضي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجلس دبي الرياضي محاضرة بعنوان الوصايا العشر للإدارة الحكومية تستعرض الأبعاد الاستراتيجية للوصايا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب «قصتي».

وألقى المحاضرة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والمديرين التنفيذيين للأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المجلس.

وتضمنت المحاضرة استعراض المعاني الكبيرة التي تتضمنها كل وصية من الوصايا العشر مع ذكر نماذج من حالات ميدانية من واقع العمل في قضايا وطنية حكومية اتخذ فيها سموه قرارات تهدف إلى تعزيز المكتسبات الوطنية وحققت قفزة كبيرة في الأداء الحكومي.

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