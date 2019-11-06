شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: بيل غير جاهز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد أن لاعبه الويلزي غاريث بيل المصاب غير جاهز حالياً للعودة إلى الملاعب، وذلك بعد استدعائه من قبل مدرب ويلز إلى تصفيات كأس أوروبا .وعلى رغم استدعائه، لا تزال إمكانية خوض بيل المباراتين موضع شك، إذ إنه عاود الأسبوع الماضي فقط التمارين الخفيفة مع فريقه الإسباني.

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