«فريق واسط» يحصد كأس ناشئة الشارقة لكرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد فريق ناشئة واسط كأس ناشئة الشارقة لكرة قدم الصالات، التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الصالة الرياضية بمركز ناشئة الذيد بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 120 لاعباً، مثلوا مراكزها الثمانية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وجاء فريق ناشئة دبا الحصن في المركز الثاني، وفريق ناشئة كلباء ثالثاً.

وشهدت المباراة الختامية لتحديد المركزين الأول والثاني منافسة قوية بين فريقي ناشئة واسط وناشئة دبا الحصن، في أجواء مثيرة سادها التحدي، حتى أحكم فريق واسط سيطرته على مجريات المباراة خلال أحداث الشوطين الأول والثاني محققاً الفوز على فريق دبا الحصن بنتيجة قاسية 8-2، وسجل للفائز عبد الله إسماعيل وسعيد أحمد وراشد علي أحمد وحسن يونس وحمد سيف، بينما سجل للخاسر خالد أحمد وراشد علي سعيد.

وأمطر فريق ناشئة كلباء مرمى فريق ناشئة المدام بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وأحرز أهداف فريق ناشئة كلباء كل من علي محمد «سوبر هاتريك»، ومنصور راشد «هاتريك»، ويوسف عبد الله «هدفين»، وعبد الله راشد هدفاً، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق ناشئة المدام الناشئ مروان سعيد.

وجاءت منافسات الكأس، بهدف الكشف عن النماذج الشبابية الواعدة في مجال كرة الصالات، واختيار أفضل اللاعبين والعمل على رفع مستوى لياقتهم البدنية وتطوير مهاراتهم الحركية وتأهيلهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.