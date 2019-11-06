شكرا لقرائتكم خبر عن جروسو مدرباً لبريشيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، تولي فابيز جروسو، اللاعب الدولي الإيطالي السابق، تدريب الفريق الأول عقب إقالة إيجينيو كوريني من منصبه.

وسيتولى جروسو المدرب السابق لفيرونا تدريب فريق يقبع في المركز الثاني من القاع، وحصد سبع نقاط من عشر مباريات.

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