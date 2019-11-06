شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي: الترشيحات على الورق فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالله علي لاعب فريق الإمارات، أن الترشيحات بخصوص الصعود تبقى على الورق فقط وقال: من المنطقي ترشيح فريق الإمارات للعودة لدوري الخليج العربي بحكم الخبرة، لأنه هابط من دوري الخليج العربي، لكن فعلياً الإمارات مثل أي فريق آخر في البطولة، فكونه هابطاً هذه ليست ميزة في حد ذاتها تقوده للتفوق.
على الفريق أن يؤدي بقوة، وأن يستعد لمواجهات صعبة جداً، أعرف دوري الأولى جيداً وطبيعة هذه المنافسة، وأقول لمن يرى أن مهمة الإمارات ستكون سهلة على العكس ستكون مهمتنا صعبة جداً، علينا أن نتعامل مع كل الفرق بنفس الاهتمام والجدية، ليس هناك فريق صغير، حتا خسر من التعاون والعربي الموسم الماضي، وكان الجميع يقول قبل مواجهتهما إنه سيفوز بأقل مجهود، علينا أن نثبت في الملعب جدارتنا وليس على الورق.
واعتبر علي كل الفرق مرشحة وقال: علينا ألا ننام على عسل الترشيحات فالاسم والخبرة والتاريخ لا تعني شيئاً في كرة القدم ما لم ندعمها بالعمل الجاد والاجتهاد والروح القتالية واحترام كل المنافسين.
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