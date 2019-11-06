شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة لجوميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أن لاعب وسطه البرتغالي الدولي اندري جوميز خرج من المستشفى بعد ساعة من خضوعه لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الكاحل الأيمن.

وتعرض جوميز لإصابة مروعة إثر تدخل عنيف من جانب هيونج مين سون لاعب توتنهام خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج البرتغالي الدولي جوميز من الملعب محمولاً على المحفة.

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