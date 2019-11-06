شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: الحكم لن يتأثر باحتجاج بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام أشار الكرواتي إيفان ليكو مدرب العين أن بني ياس يعد من أفضل فرق دورينا بالرغم من أنه ليس من أندية المقدمة، فهو فريق منظم ويملك لاعبين مهاريين والتغلب عليه غداً لن يكون سهلاً.

وحول احتجاج «السماوي» على التحكيم ومدى انعكاس ذلك على حكم اللقاء قال: لا أعتقد أن حكم المباراة سيتأثر بالاحتجاجات السابقة لبني ياس، وحتى العين يحق له أن يشكو حيث فقدنا 5 نقاط بسبب تقنية الفيديو.

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