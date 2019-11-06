بعد الإنفراجة.. القصة الكاملة لأزمة بيراميدز مع المنتخب الوطني.. النادي رفض إرسال لاعبيه إلى معسكر الإسكندرية.. أصدر بيان توضيحي ويرسل الدوليين غداً

شهدت الساعات الماضية أزمة بين نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، بسبب رفض النادي إنضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب المقام في الإسكندرية، استعداداً لاولى مبارياته في تصفيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021"، وذلك قبل حل المشكلة نهائياً.

سبب الأزمة

البداية كانت مع استدعاء المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري 32 لاعباً لمعسكر الفريق بالإسكندرية، من بينهم 6 لاعبين من نادي بيراميدز.

وضمت قائمة لاعبي بيراميدز المنضمين إلى معسكر المنتخب الوطني كل من: عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد حمدي، عمر جابر، محمد فاروق، إسلام عيسى، وأحمد أيمن منصور الذي انضم مؤخراً إلى المعسكر بعد إصابة لاعب الأهلي أيمن أشرف.

وأعلن نادي بيراميدز رفضه انضمام لاعبيه لمعسكر مصر قبل الموعد المحدد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو 3 أيام على أقصى تقدير، قبل أول مباراة رسمية للفريق.

ورفض المدير الفني لفريق بيراميدز، الفرنسى سبستيان ديسابر، إرسال لاعبيه الدوليين الذين تم اختيارهم من قبل في قائمة الفراعنة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

وأكد ديسابر تمسكه بإرسال لاعبيه في موعد الأجندة الدولية فقط، بالرغم من توقف مسابقة الدوري الممتاز منذ عدة أيام من أجل منح لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبي فرصة للاستعداد بقوة للمهمة الوطنية التى تنظرهما فى التصفيات الأفريقية أو فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها قولها إن إدارة بيراميدز رفضت التدخل في هذا الأمر وتركت القرار للفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق.

بيان بيراميدز

وأصدر نادى بيراميدز بياناً رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح فيه عدد من النقاط حول أزمة لاعبيه السبعة مع منتخب مصر.

وقال بيراميدز فى بيانه إنه "فوجئ بالخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 05/11/2019 وحتى 19/11/2019، ولا سيما وأنّه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام للموسم 2019/2020 بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية".

وأضاف "يود نادي بيراميدز اف سي التأكيد لمتابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة على الحقائق التالية: لقد حرص نادي بيراميدز اف سي طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل في النزاعات والخلافات التي نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدوري العام، إيمانًا منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية في تخطي العقبات بما فيه خير للرياضة المصرية، إلا أنّ النادي لن يتردد في الدفاع عن حقوقه المشروعة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية، لا سيما مع الأندية المنافسة".

وأضاف النادي: "مما لا شك فيه أنّ تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين من الأندية الوطنية إلى المنتخب الوطني الأول هو حق أصيل للاتحاد الوطني، إلا أنّه يجب أن يمارس هذا الحق بالتنسيق مع النادي الوطني، وبما لا يخالف الأعراف الدولية وقواعد الفيفا في هذا الشأن، ولا شك في أنه من المسلم به عدم جواز الاستدعاء خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا، حتى يتسنى للأندية الوطنية الاستفادة من خبرات وخدمات لاعبيها بحسبانه حقٌ أصيل لها".

وأكد بيراميدز: "ومن هذا المنطلق، وإدراكًا من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول بحسبانها مبعث فخر للنادي، يؤكد النادي على اعتزازه بمشاركة هذا العدد الكبير من لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، ويحرص على أن يتم ذلك في إطار الحفاظ على المصالح المشروعة للنادي، وبما لا يخل بالتوازن المنشود بين المصلحة القومية من جهة، والمصالح المشروعة للنادي الوطني من جهة أخرى، لا سيما وأن النادي يشارك في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ولا شك في أنّ نجاح النادي في هذه المسابقة يعني نجاح الكرة المصرية، والعكس صحيح".

وأوضح: "ومن المعلوم لكافة متابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة أنّ نادي بيراميدز اف سي يشارك حاليًا في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية ، ونادي بيراميدز اف سي هو النادي الوحيد من الأندية المصرية المشاركة في المسابقة المذكورة الذي نال شرف مشاركة لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني الأول بعدد كبير يشكل القوام الرئيسي للفريق الأول في النادي (عدد سبع لاعبين)، ومع ذلك لم يتلكئ النادي عن المشاركة في هذا العرس الوطني، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه المشروعة، والتي لن يقبل مجلس إدارة النادي المساس بها بأي شكل من الأشكال".

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وتابع: "ولا غضاضة في ذكر بعض مظاهر المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز اف سي وفقًا للآتي:

1- ضغط مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية وارهاق لاعبي النادي

ولا شك في أن جدول مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية يتم وضعه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومن المعلوم للكافة أنّ آخر مباراة شارك فيها النادي في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية كانت يوم 3 نوفمبر 2019، (أي بعد تاريخ ارسال خطاب استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول بيوم واحد، وقبل تاريخ الاستدعاء بيومين فقط)، وسبقها مباريات أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ولا يخفى على أحد المصاعب الفنية والجسدية والصحية لانضمام لاعبي النادي الى المنتخب الوطني الأول ضمن هذه الفترة القصيرة دون أي راحة!!

2- لاعبي الأندية المنافسة في فترة راحة كافية

من المعلوم للكافة أنّ لاعبي الأندية المنافسة لنادي بيراميدز اف سي والذي تم استدعائهم إلى معسكر المنتخب الأول كانوا ضمن فترة راحة كافية تؤهلهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول دون وجود أي مخاطر صحية او جسدية أو فنية عليهم، ولعلّ السب في ذلك يعود إلى عدم مشاركة هذه الأندية المنافسة في البطولات القارية منذ فترة طويلة، فضلًا عن تأجيل بعض مبارياتهم في جدول الدوري العام."

وأشار مجلس إدارة نادي بيراميدز إلى "اعتراضه على تعديل جدول مباريات الدوري العام، لإخلال ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المعنية، وكذلك، يبدي النادي اعتراضه على المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز اف سي".

بيراميدز يوافق على انضمام لاعبيه

أعلن نادي بيراميدز موافقته أخيراً على انضمام لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب في الإسكندرية.

وقال بيراميدز في بيانه إنه "وإعلاءً للمصلحة العليا والوطنية للمنتخب الوطني الأول، وفي ضوء تأجيل موعد مباراة النادي المقررة بتاريخ 24/11/2019، وإيمانًا من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، قرر نادي بيراميدز اف سي ارسال لاعبي النادي المشار إليهم في خطاب اتحاد الكرة بدءًا من يوم 06/11/2019، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية في هذا الشأن".

وأكد نادي بيراميدز اف سي على ثقته المطلقة في قدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية على تجاوز الأزمات على النحو الذي يعود بالخير على الكرة المصرية".

مباراة ودية

توجهت بعثة المنتخب الوطني من القاهرة إلى الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء معسكر مغلق استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

وسيلعب المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل مباراة ودية مع منتخب ليبيريا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يشار إلى أن مصر وقعت في مجموعة سهلة نسبياً في تصفيات كأس إفريقيا 2021، مع منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.

وسيتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الكاميرون في منتصف عام 2021.