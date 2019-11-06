شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الشمس فى ربع نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر
كما يلتقى سبورتنج مع طنطا، أما سموحة فيواجه طلائع الجيش وبلتقى الاتحاد مع مصر للتأمين .
ومن المقرر أن تحدد لجنة مسابقات كرة السلة موعد مباريات ربع النهائى خلال الساعات المقبلة.
واعتمد اتحاد كرة السلة فوز الأهلى على الزمالك فى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر التى أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة، ونشر الاتحاد عبر الصفحة الرسمية نتيجة المباراة للتأكيد على أن أحداث الشغب التى شهدها اللقاء كانت عقب نهاية المباراة .
وشهدت المباراة اشتباكًا بين الجماهير واللاعبين داخل الصالة بعد أن استعرض إيهاب أمين لاعب الأهلى مهاراته خلال المباراة ما أدى للاستفزاز لاعبى الزمالك.
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