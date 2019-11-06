حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، إعفاء لاعبي الزمالك من المران الجماعي في المنتخب. إعفاء لاعبي الزمالك من المران الجماعي في المنتخب عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط بالأهلي المنتخب يبدأ تدريباته ببرج العرب استعدادًا لليبيريا الأهلى يفوز على الزمالك 92-80 فى قمة كأس السلة محمد الشناوى يغادر مران المنتخب للإصابة بشد فى الخلفية Advertisements بيراميدز يعرض انضمام الدوليين للمنتخب والجهاز يناقش الموقف شيكابالا يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد شفائه الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى وديًا غدًا

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