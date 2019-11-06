شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مساء اليوم عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية من أندية القسمين الثاني والثالث في حضور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ومحمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.