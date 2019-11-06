7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 فى مقدمتها، تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط بالأهلي

أعفى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري لاعبي الزمالك من المشاركة في المران الجماعي والتقسيمة اليوم الثلاثاء في التدريب الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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