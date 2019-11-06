شكرا لقرائتكم خبر عن Time sports تذيع مباراة المنتخب الأولمبى أمام مالى بافتتاج الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة TIME SPORTS مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب مالى فى السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب أولى مواجهاته يوم 8 نوفمبر بلقاء منتخب مالى، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتنقل قناة تايم سبورتس مباريات بطولة أمم أفريقيا على التردد الأرضي باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل على أعلى متسوى وتواجد أكبر نجوم الرياضة المصرية.

وأوقعت قرعة بـطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام مالى يوم 8 نوفمبر فى لقاء الافتتاح ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 نوفمبر، بينما ستكون مباريات المجموعة الثانية أيام 9 و12 و15 نوفمبر.