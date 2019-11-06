شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصدر بيانا حول أزمة انضمام لاعبى الفريق للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادى بيراميدز بيانًا رسميًا لتوضيح بعض الأمور الخاصة برفضه انضمام 7 من لاعبيه لمعسكر المنتخب الأول، الذى يستعد لخوض مباراتى كينا وجزر القمر فى الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وهم عبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى، وأنهم لن ينضموا لمعسكر المنتخب إلا يوم 11 نوفمبر وفقًا للأجندة الدولية، خاصة أنه يعترض على عدم انتظام جدول الدورى بجانب كثرة تأجيل المباريات دون الرجوع للأندية.

وأصدر نادى بيراميدز بيانًا للرد على أمر منع لاعبيه من الانضمام لمعسكر المنتخب وجاء البيان كالتالي: لقد حرص نادى بيراميدز طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل فى النزاعات والخلافات التى نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدورى العام، إيمانًا منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية فى تخطى العقبات بما فيه خير للرياضة المصرية، إلا أنّ النادى لن يتردد فى الدفاع عن حقوقه المشروعة فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية، لا سيما مع الأندية المنافسة.

ومما لا شك فيه أنّ تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين من الأندية الوطنية إلى المنتخب الوطنى الأول هو حق أصيل للاتحاد الوطنى، إلا أنّه يجب أن يمارس هذا الحق بالتنسيق مع النادى الوطنى، وبما لا خالف الأعراف الدولية وقواعد الفيفا فى هذا الشأن، ولا شك فى أنه من المسلم به عدم جواز الاستدعاء خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا، حتى يتسنى للأندية الوطنية الاستفادة من خبرات وخدمات لاعبيها بحسبانه حقٌ أصيل لها.

ومن هذا المنطلق، وإداركاً من مجلس إدارة النادى بأهمية مشاركة لاعبيه فى المنتخب الوطنى الأول بحسبانها مبعث فخر للنادى، يؤكد النادى على اعتزازه بمشاركة هذا العدد الكبير من لاعبيه فى المنتخب الوطنى الأول، ويحرص على أن يتم ذلك فى إطار الحفاظ على المصالح المشروعة للنادى، وبما لا يخل بالتوازن المنشود بين المصلحة القومية من جهة، والمصالح المشروعة للنادى الوطنى من جهة أخرى، لا سيما وأن النادى يشارك فى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ولا شك فى أنّ نجاح النادى فى هذه المسابقة يعنى نجاح الكرة المصرية، والعكس صحيح.

ومن المعلوم لكافة متابعى الشأن الرياضى فى مصرنا الحبيبة أنّ نادى بيراميدز يشارك حالياً فى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ونادى بيراميدز هو النادى الوحيد من الأندية المصرية المشاركة فى المسابقة المذكورة الذى نال شرف مشاركة لاعبيه فى صفوف المنتخب الوطنى الأول بعدد كبير يشكل القوام الرئيسى للفريق الأول فى النادى (عدد سبع لاعبين)، ومع ذلك لم يتلكأ النادى عن المشاركة فى هذا العرس الوطنى، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه المشروعة، والتى لن يقبل مجلس إدارة النادى المساس بها بأى شكل من الأشكال.

ولا غضاضة فى ذكر بعض مظاهر المساس بالمصالح المشروعة لنادى بيراميدز وفقاً للآتى:

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1- ضغظ مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية وارهاق لاعبى النادي.

لا شك أن جدول مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية يتم وضعه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ومن المعلوم للكافة أنّ آخر مباراة شارك فيها النادى فى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية كانت يوم 3 نوفمبر 2019، (أى بعد تاريخ إرسال خطاب استدعاء لاعبى المنتخب الوطنى الأول بيوم واحد، وقبل تاريخ الاستدعاء بيومين فقط)، وسبقها مباريات أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ولا يخفى على أحد المصاعب الفنية والجسدية والصحية لانضمام لاعبى النادى الى المنتخب الوطنى الأول ضمن هذه الفترة القصيرة دون أى راحة.

2- لاعبو الأندية المنافسة فى فترة راحة كافية

من المعلوم للكافة أنّ لاعبى الأندية المنافسة لنادى بيراميدز والذى تم استدعاؤهم إلى معسكر المنتخب الأول كانوا ضمن فترة راحة كافية تؤهلهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول دون وجود أى مخاطر صحية أو جسدية أو فنية عليهم، ولعلّ السب فى ذلك يعود إلى عدم مشاركة هذه الأندية المنافسة فى البطولات القارية منذ فترة طويلة، فضلاً عن تأجيل بعض مبارياتهم فى جدول الدورى العام.

لذا، يبدى مجلس إدارة نادى بيراميدز اعتراضه على تعديل جدول مباريات الدورى العام، لإخلال ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المعنية، وكذلك، يبدى النادى اعتراضه على المساس بالمصالح المشروعة لنادى بيراميدز.

إلا انّه إعلاءً للمصلحة العليا والوطنية للمنتخب الوطنى الأول، وفى ضوء تأجيل موعد مباراة النادى المقررة بتاريخ 24/11/2019، وإيماناً من مجلس إدارة النادى بأهمية مشاركة لاعبيه فى المنتخب الوطنى الأول، قرر نادى بيراميدز إرسال لاعبى النادى المشار إليهم فى خطاب اتحاد الكرة بدءاً من يوم 06/11/2019، مع احتفاظ النادى بكافة حقوقه القانونية فى هذا الشأن.

وأخيراً يؤكد نادى بيراميدز ثقته المطلقة فى قدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية على تجاوز الأزمات على النحو الذى يعود بالخير على الكرة المصرية.