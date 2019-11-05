شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء أيمن أشرف وكريم طارق للمنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري، استدعاء كريم طارق لاعب طلائع الجيش وايمن أشرف لاعب الاهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للإنضمام لمعسكر الفريق الوطني المقام حالياً ببرج العرب. وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن إرسال لاعبيه في الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، واكتفي الجهاز الفني بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء أيمن أشرف وكريم طارق للمنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.