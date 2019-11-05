شكرا لقرائتكم خبر عن سر جلسة منتصف الليل بين البدري وأبو ريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصرى اليوم» تفاصيل الجلسة التي عقدها حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، مع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، في منزل الأخير بمدينة 6 أكتوبر، قبل ساعات من انطلاق معسكر المنتخب الوطنى، استعدادا لمواجهة ليبيريا وديا، غدا الخميس، في البروفة الأخيرة قبل خوض أولى المواجهات الرسمية للجهاز الفنى الجديد أمام كينيا يوم 14 نوفمبر الجارى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ثم السفر إلى جزر القمر لخوض المباراة الثانية في التصفيات المؤهلة للبطولة نفسها.

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ووفقا لمصدر مطلع فإن البدرى استفسر من أبوريدة عن الأخطاء التي وقع فيها الجهاز الفنى والإدارى قبل مواجهة بتسوانا الودية الأخيرة، والتى أدت لعدم اعتماد نتيجة المباراة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وعدم دخولها في التصنيف الدولى، كما طلب البدرى من أبوريدة مساندته في معرفة معلومات عن المنتخبات الإفريقية التي سيواجهها المنتخب الوطنى خلال مشواره بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، باعتبار أن عضو المكتب التنفيذى لـ«فيفا» يمتلك خبرات دولية كافية تمكنه من مساعدة الجهاز الفنى خلال مسيرته مع المنتخب الوطنى.

وأكد المصدر أن الجلسة التي استمرت حتى منتصف الليل شهدت الحديث عن الأخطاء التي وقع فيها الجهاز الفنى السابق، بقيادة الميكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى، وتسببت في خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، لافتا إلى أن هانى أبوريدة طلب من المدير الفنى عدم الدخول في صدام مع اللاعبين، لكن في نفس الوقت ضرورة فرض مزيد من الالتزام والانضباط على المعسكرات المقبلة باعتبار أنها الأساس في إعادة هيبة المنتخب مرة أخرى والمنافسة على حصد لقب أمم إفريقيا والتأهل إلى مونديال 2022.

كان حسام البدرى، المدير الفنى، قد أبلغ المقربين منه بأنه سيحاول الاستفادة من أي مسؤول سابق أو حالى يمتلك الخبرات الدولية الكافية التي تساعده على استكمال مسيرته مع المنتخب الوطنى بنجاح وإعادة هيبة الفريق مرة أخرى على المستويين الإفريقى والدولى. من جهة أخرى، دخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى في أزمة جديدة بعدما تمسك الفرنسى سيبستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز، بعدم انضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب إلا يوم 11 نوفمبر الجارى وفقا للأجندة الدولية التي تلزم الأندية في كافة أنحاء العالم بضم لاعبيهم إلى منتخبات بلادهم، وتحرك، أمس الثلاثاء، أتوبيس المنتخب الوطنى، متجها إلى برج العرب بدون 7 من لاعبى بيراميدز، وهم: رجب بكار وعبدالله السعيد وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وإسلام عيسى وعمر جابر ومحمد فاروق، ومنح البدرى فرصة أخيرة للاعبى بيراميدز في الانتظام في المعسكر اليوم قبل أن يتخذ قراراً باستبعادهم في حالة عدم تواجدهم.