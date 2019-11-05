انتهاء الشوط الاول من مواجهة نابولي وسالزبورج بالتعادل الايجابي ١/١

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 محمد حسين انتهي الشوط الاول بين نابولي وسالزبورج النمساوي بالتعادل الابجابي ١/١ في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا من المجموعة الخمسة .

Advertisements وافتتح التسجيل الفريق النمساوي سالزبورج عن طريق هداف البطولة حتي الان هالاند من ضربة جزاء ترجمها في شباك نابولي في الدقيقة ١١ من عمر الشوط الاول ، وعادل نابولي النتيجة عن طريق مهاجمه المتألق لوزانو لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي ١/١ . ودخل نابولي المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي:ميريت خط الدفاع: ماكسيموفيتش-كوليبالي-روي-لورينزو خط الوسط:كايخون-رويز-انسايني-زيلينسكي خط الهجوم : لوزانو-مارتينز بينما دخل سالزبورج المباراة بالتشكيل التالي :. ويدخل الفريق النمساوي سالزبورج المباراة بالتشكيل الآتي:. حراسة المرمي:كارلوس خط الدفاع:فوبر-اونغيني-بونجراسيتش-كريستنسن-اولمار خط الوسط: زلاتكو-مينامينو-سوزبوسلاي خط الهجوم: هالاند-هي تشان

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